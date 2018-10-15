Видео: опубликованы первые кадры со съемок нового Джеймса Бонда

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

В сети появились первые кадры со съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Материалы с площадки были размещены в официальных социальных сетях проекта.

В опубликованных материалах авторы показали съемку сцены в Лондоне, где Дэниел Крэйг подъезжает к зданию на своем Астон Мартине. Также создатели показали фото Бонда на фоне Дворцовой кавалерии.

Отметим, что съемочный процесс картины нельзя назвать гладким. Исполнитель главной роли Дэниел Крэйг пропустил больше месяца из-за травмы ладышки, а во время съемок одной из сцен на студии произошел взрыв.

Известно, что сюжет нового фильма про Агента 007 развернется в Ямайке, где он будет находиться на отдыхе некоторое время. Дэниел Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда в последний раз. Также в картине сыграют Леа Сейду, Ана де Армас и Рами Малек, исполнивший роль солиста группы Queen в недавней оскароносной "Богемской рапсодии". Режиссером картины назначили Кэри Фукунага.

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Фото: Твиттер Бонда