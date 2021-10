Актер Рами Малек снялся в музыкальной пародии на "Игру в кальмара"

"Игра в кальмара" – южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября.

Актер Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный сериал Netflix "Игра в кальмара" для "Saturday Night Live". В пародии он поет вместе с участником шоу и комиком Питом Дэвидсоном.

Песня начинается с того, что герой поет об увольнении и о том, что он на мели.

Видимо, мне придется играть в „Игру в кальмара". Пит Дэвидсон

Пародийная кантри-песня была написана на бит и мотив трека Branchez & Big Wet "Turn Up on the Weekend" 2017 года.

"Игра в кальмара" – южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. С момента выхода его посмотрели со 111 млн аккаунтов.

Ранее КНДР осудила популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара".

Видео: Youtube/Saturday Night Live