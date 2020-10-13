Вышел первый трейлер "Питера Пэна и Алисы в стране чудес" с Анджелиной Джоли

Релиз картины намечен на 13 ноября.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в сети появился первый трейлер трейлер фэнтезийной драмы "Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Ролик опубликован на YouTube-канале M Studio.

По сюжету Питер Пэн и Алиса являются братом и сестрой. В их дом приходит трагедия и дети вместе со своим старшим братом Дэвидом отправляются в Лондон, чтобы сдать в ломбард семейную реликвию. Герои должны выбрать между фантазией и реальностью. Главные роли достались Джордану А. Нэшу, Кире Чанс и Рис Йетс. Взрослых персонажей сыграют Анджелина Джоли, Дэвид Ойелоуо и Майкл Кейн.

Премьера киноленты намечена на 13 ноября.

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Видео:M Studio/YT