Мультфильм "Душа" от Pixar понравился американским кинокритикам

Критики высоко оценили новый проект студии.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что критики высказались о новом мультфильме "Душа" от Pixar. Многие завили, что эта анимация стала лучшим проектом студии.

По словам кинокритика Джо Утичи из Deadline, мультфильм "Душа" является настоящим возвращением к былой Pixar. А Калим Афтаб из IndieWire считает, что в мультфильме используется традиционная структура, позволяющая отклоняться в разных неожиданных направлениях, так что даже неизбежный финал кажется правильным.

Пока музыка по-прежнему звенит в ушах, а слезы еще не высохли, наверное, слишком рано быть уверенным, но мне кажется, что последний полнометражный фильм Pixar — „Душа", премьера которой состоялась на Лондонском кинофестивале — находится среди лучших. Лесли Фельперин, THR

Также критики отметили, что в мультфильме есть невероятная анимация, юмор, красивая музыка и интересный сюжет.

Напоним, что в сюжете история школьного учителя музыки и любителя джаза Джо Гарднере. После долгих лет сомнений он решается пройти прослушивание в клубе. Ему удается получить работу, однако все меняется после падения в канализационный люк. Джо переносится в мир душ, где знакомится с одной из них по имени 22.

Ранее мы сообщали о том, что мультфильм "Душа" студии Pixar выйдет на Disney+ 25 декабря.

Видео:YouTube / Disney Россия