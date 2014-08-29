Вышел первый тизер-трейлер сериала "Бар "Один звонок""

Дата выхода проекта не уточняется.

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер сериала "Бар "Один звонок"". Режиссером проекта выступил Сергей Филатов.

Сюжет расскажет историю о владельце загадочного бара, который за необычную плату может дать посетителям возможность позвонить близкому умершему человеку. В это же время следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына. Все улики ведут мужчину к таинственному бару, который появляется в разных местах и оставляет за собой тела убитых.

В сериале снялись Данила Козловский, Александр Ильин, Максим Виторган, Оксана Акиньшина и другие. Дата выхода проекта не уточняется.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях появился трейлер нового фильма Вуди Аллена "Великая ирония".

Видео: YouTube / kionru