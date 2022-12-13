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Вышел первый тизер-трейлер фильма "Марвелы"

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Мировая премьера фильма состоится 10 ноября.

Киностудия Marvel первый тизер-трейлер фильма "Марвелы" режиссера Ниа ДаКоста. Картина входят в пяту фазу киновселенной супергероев.

Сюжет расскажет о новых приключениях трех героинь, Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Они выясняют, что при каждом применении своих способностей меняются друг с другом местами. Им предстоит выяснить причину этого явления.

В главных ролях сыграли Бри Ларсон, Зави Эштон и Иман Веллани. Мировая премьера фильма состоится 10 ноября.

Ранее Walt Disney выпустила официальный триллер фильма "Питер Пэн и Венди".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel entertainment, марвелы, тизер-трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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