Вышел первый тизер-трейлер фильма "Марвелы"

Мировая премьера фильма состоится 10 ноября.

Киностудия Marvel первый тизер-трейлер фильма "Марвелы" режиссера Ниа ДаКоста. Картина входят в пяту фазу киновселенной супергероев.

Сюжет расскажет о новых приключениях трех героинь, Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Они выясняют, что при каждом применении своих способностей меняются друг с другом местами. Им предстоит выяснить причину этого явления.

В главных ролях сыграли Бри Ларсон, Зави Эштон и Иман Веллани. Мировая премьера фильма состоится 10 ноября.

Ранее Walt Disney выпустила официальный триллер фильма "Питер Пэн и Венди".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment