Вышел первый тизер фильма "Лед 3"

Премьера состоится 14 февраля 2024 года.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила тизер мелодрамы "Лед 3". Фильм является продолжением истории, первая часть которой вышла в 2019 году. Режиссером картины выступил Юрий Хмельницкий.

Сюжет расскажет о повзрослевшей Наде, которая пошла по стопам матери и стала фигуристкой. Она мечтает о победе на Кубке Льда, но ее отец не поддерживает спортивные устремления. Он также пытается разлучить дочь с хоккеистом, с которым та познакомилась на тренировке.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин и другие. Премьера состоится 14 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Сны Алисы".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат