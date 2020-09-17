Вышел первый тизер аниме-адаптации манги "Шаман Кинг"

Оригинальная манга Хироюки Такэи выходила с июня 1998 года по август 2004 года.

Опубликован первый тизер новой аниме-адаптации манги "Шаман Кинг". Сценаристом аниме стал Седзи Енэмура ("Охотник x Охотник", "Большой куш", "Берсерк" 1997 года), за дизайн персонажей отвечает Сатохико Сано ("Добро пожаловать в ад, Ирума"), а за музыку — Юки Хаяси ("Моя геройская академия").

Манга рассказывает историю юного шамана Йо Асакуры, который должен победить на турнире шаманов, проходящий раз в 500 лет. В этом ему помогают друг Морти, невеста Анна и другие. Аниме адаптирует 35 томов переиздание манги издательства Kodansha.

Оригинальная манга Хироюки Такэи выходила с июня 1998 года по август 2004 года. Предыдущая адаптация была очень популярна в России. Новые серии должны выйти в апреле 2021 года.

В Петербурге появится библиотека манги и комиксов.

Видео: YouTube/「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル