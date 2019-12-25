Японское чтиво появится в Библиотеке им.Чехова.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в Петербурге появится библиотека "манги и комиксов". Японское чтиво появится в Библиотеке им.Чехова.

"Он станет первым в России подобным проектом, посвященным популяризации японских комиксов манга и авторам из разных стран мира, создающих мангу, в том числе отечественным художникам и сценаристам", —сказано в сообщении, распространенном учреждением.

Отмечается, что в библиотеке также будут представлены франко-бельгийские bande dessinée, супергероика и авторские фэнзины. Также специалисты намерены на регулярной основе проводить тематические мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что в вестибюле станции "Чкаловская" нашли брахиоподы и мшанки.

Фото:pixabay