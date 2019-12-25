Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в Петербурге появится библиотека "манги и комиксов". Японское чтиво появится в Библиотеке им.Чехова.
"Он станет первым в России подобным проектом, посвященным популяризации японских комиксов манга и авторам из разных стран мира, создающих мангу, в том числе отечественным художникам и сценаристам",
—сказано в сообщении, распространенном учреждением.
Отмечается, что в библиотеке также будут представлены франко-бельгийские bande dessinée, супергероика и авторские фэнзины. Также специалисты намерены на регулярной основе проводить тематические мероприятия.
Ранее мы сообщали о том, что в вестибюле станции "Чкаловская" нашли брахиоподы и мшанки.
Фото:pixabay
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