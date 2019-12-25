В вестибюле станции "Чкаловская" нашли брахиоподы и мшанки

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в вестибюле станции "Чкаловская" неожиданно нашли брахиоподы и мшанки. Об этом сообщается в сообществе "Кружок любительской палеонтологии".
"Весь вестибюль отделан (снаружи и внутри) ордовикским лощённым (полированным) известняком. Правда, за 20 с лишним лет, прошедших с момента открытия станции, отделочные плиты уже поистрепались и во многом утратили глянцевый блеск. Но окаменелости - как новенькие",
—сказано в сообщении.
Известно, что среди необычных находок есть не только эндоцерасы, морские пузыри и брахиопод, но мшанки. Возраст окаменелостей составляет от 444 до 485 млн лет.
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Фото:Кружок любительской палеонтологии/вк
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