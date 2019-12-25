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В вестибюле станции "Чкаловская" нашли брахиоподы и мшанки
Сегодня, 12:25
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IRINA_CHALKINA

В вестибюле станции "Чкаловская" нашли брахиоподы и мшанки

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Возраст окаменелостей составляет от 444 до 485 млн лет.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в вестибюле станции "Чкаловская" неожиданно нашли брахиоподы и мшанки. Об этом сообщается в сообществе "Кружок любительской палеонтологии".

"Весь вестибюль отделан (снаружи и внутри) ордовикским лощённым (полированным) известняком. Правда, за 20 с лишним лет, прошедших с момента открытия станции, отделочные плиты уже поистрепались и во многом утратили глянцевый блеск. Но окаменелости - как новенькие",

—сказано в сообщении.

Известно, что среди необычных находок есть не только эндоцерасы, морские пузыри и брахиопод, но мшанки. Возраст окаменелостей составляет от 444 до 485 млн лет.

 

Ранее мы сообщали о том, что "Орими" перестроит бывшие здания "Алмаз-Антей" в бизнес-центр.

Фото:Кружок любительской палеонтологии/вк

 

Теги: картина дня, новостии спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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