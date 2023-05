Вышел первый официальный тизер фильма Five Nights at Freddyʼs

Премьера фильма намечена на 27 октября.

Американская кинокомпания Universal Pictures представила первый официальный тизер экранизации Five Nights at Freddyʼs, которая появится в кинотеатрах мира и на стриминговом сервисе Peacock 27 октября 2023 года. Известно, что ранее слитый хакерами трейлер содержал большее количество сцен из ленты. Однако в новом видео создатели все же смогли продемонстрировать кадры, которые зрители не видели ранее. Главные роли в проекте достались актеру Джошу Хатчерсону ("Голодные игры"), Элизабет Лэил ("Ты") и Мэттью Лилларду ("Скуби-Ду", "Крик"). Режиссёром и одним из сценаристов фильма заявлена Эмма Тамми ("Обитель страха"). К сюжету истории также приложил руку Скотт Коутон, автор оригинальной хоррор-серии Five Nights at Freddy"s.

Напомним, что фильм расскажет о жизни охранника заведения Freddy Fazbear"s Pizza, чья ночная смена превратилась в настоящий кошмар после того, как добродушные аниматроники из заведения под покровом тьмы оказались настоящими монстрами.

Netflix представил тизер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures