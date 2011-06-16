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Вышел новый трейлер сериала "Землевладелец"

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Мировая премьера состоится 17 ноября.

Стриминговый сервис Paramount+ представил новый трейлер сериала "Землевладелец". Режиссером проекта выступил Майкл Фридман.

Сюжет расскажет историю Томми Норриса, который решает проблемы в мире техасских нефтяных скважин. События развернутся в западном Техасе в наши дни.

В главных ролях сыграли Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Джон Хэмм, Мишель Рэндольф, Кайла Уоллес и другие. Мировая премьера состоится 17 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер шпионского сериала "Агентство".

Видео: YouTube / Paramount Plus

Теги: paramount plus, землевладелец, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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