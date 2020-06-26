Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

В ролике показана нарезка кадров игрового процесса в первые часы.

В рамках мероприятия Night City Wire компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt Red представила новый трейлер Cyberpunk 2077. В ролике показана нарезка кадров игрового процесса в первые часы. Главной целью игры является получить "чип бессмертия".

На видео поклонники Cyberpunk 2077 могут познакомиться с секретами механики Braindance. Она позволяет пережить события с точки зрения другого человека, при этом затрагивая чувства носителя воспоминания. Игрок может свободно перемещаться и анализировать окружающую среду.

По словам разработчиков, Braindance будет играть важную роль в игре. В эти моменты игрок может исполнить роль детектива, разгадывая головоломки Найт-Сити.

Cyberpunk 2077 появится в продаже 19 ноября и будет доступна одновременно на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Покупатели версий для PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до следующего поколения.

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Видео: YouTube / Cyberpunk 2077