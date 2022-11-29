Вышел новый трейлер фильма "Вавилон"

Премьера фильма в США состоится 23 декабря.

Киностудия Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Вавилон" режиссера Дэмиена Шазелла.

Сюжет картины посвящен Голливуду образца 1920-х годов, в котором звезды немого кино пытаются найти место в мире набирающих популярность звуковых фильмов, а также связывают свою жизнь с криминалом.

В главных ролях сыграли Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр, Самара Уивинг и другие. Премьера фильма в США состоится 23 декабря. Мировая премьера состоится в январе 2023 года.

Ранее мы сообщали, что студия DreamWorks Animation представила обновленную заставку после 28 лет существования.

Видео: YouTube / Paramount Pictures