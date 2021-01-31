Студия DreamWorks Animation представила обновлённую заставку после 28 лет существования

В ролике появились планеты с наиболее известными персонажами компании.

Компания DreamWorks презентовала обновленную заставку к своим новым проектам. Она не менялась на протяжении всей истории проекта (28 лет). Известно, что релиз выпущен в преддверии выхода новой части мультфильма "Кот в сапогах 2". В мировой прокат работа выйдет 7 декабря. В модернизированной версии знаменитый ребёнок пролетает над планетами, которые посвящены мультфильмам вселенной DreamWorks. Зрителю демонстрируются планеты, на которых обитают герои мультфильмов "Кунг-фу Панда", "Шрек", "Как приручить дракона" и других анимационных произведений. В финале видео юноша традиционно садится на полумесяц и закидывает свою удочку. Стоит уточнить, что художница и постановщица студии Кендал Кронкхайт говорила журналистам о том, то в новой заставке некоторые планеты с героями в будущем могут меняться. При этом Шрек останется в ролике надолго.

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Фото и видео: YouTube / DreamWorks