Вышел трейлер обновления 3.3 для Genshin Impact

Релиз обновления запланирован на 7 декабря.

Вышел трейлер обновления 3.3 "Всё зримое - явь, всё сущее - тлен" для компьютерной игры Genshin Impact. Ролик показан во время официальной трансляции компании HoYoverse. Известно, что 3.3 будет представлять из себя контент с преданиями о сверхъестественных событиях. В частности, туда включена легенда и великих ёкаях. Этот патч продолжит сюжет Скарамуша, и игроки узнают новую историю Сказителя. Разработчики уточнили, что после поражения душа Скарамуша должна найти другой путь, поэтому становится пятизвёздочным анемо-героем Странником. А новым четырёхзвёздочным героем станет персонаж по имени Фарузан, которая на протяжении сотни лет находилась в ловушке в руинах.

Создатели уточнили, что геймеры смогут поучаствовать в постоянном режиме "Священный призыв семерых". Это карточная игра, которая включает в себя кубики стихий. Они позволяют усиливать персонажей. При этом награду за победу в игре можно будет тратить на покупку новых карт или анимированные версии карт. Дополнительно в игру возвращаются прятки "По следам ветра", в которых теперь пойманные герои смогут помогать своей команде, расставляя ловушки. А событии "Дикая гонка" придется собирать воздушные шары.

Напомним, что обновление запланировано к выходу в свет 7 декабря. Оно будет длиться шесть недель (до 25 января).

Фото и видео: YouTube / Genshin Impact

