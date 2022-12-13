Вышел новый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"

Киностудия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" режиссеров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна.
Сюжет фильма основа на известной настольной игре Dungeons&Dragons. Группа авантюристов намерена совершить ограбление и вернуть утраченную реликвию. Однако на пути героев встанут множество врагов.
Главные роли сыграли Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант и другие. Мировая премьера картины состоится 31 марта.
Ранее вышел трейлер "Крика 6" с Дженной Ортегой и Хайден Панеттьери.
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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