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Вышел новый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"

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Мировая премьера картины состоится 31 марта.

Киностудия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" режиссеров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна.

Сюжет фильма основа на известной настольной игре Dungeons&Dragons. Группа авантюристов намерена совершить ограбление и вернуть утраченную реликвию. Однако на пути героев встанут множество врагов.

Главные роли сыграли Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант и другие. Мировая премьера картины состоится 31 марта.

Ранее вышел трейлер "Крика 6" с Дженной Ортегой и Хайден Панеттьери.

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: подземелье и драконы честь среди воров, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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