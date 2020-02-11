Премьера состоится 10 апреля 2020 года.

Во вторник, 11 февраля, в сети появился вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом. Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Главным антагонистом агента 007 стал персонаж в исполнении Рами Малека.

Премьера состоится 10 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в боевике Майкла Бэя.