Когда выйдет кинолента неизвестно.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в боевике Майкла Бэя. По сведениям портала Deadline, съемки должны стартовать этим летом.

Известно, что по сюжету Сталлоне предстоит сыграть бывшего военнослужащего, который стал наемником. Действие развернется на фоне мрачного будущего США. Кинолента носит рабочее название "Маленькая Америка"

Когда выйдет фильм неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Сопротивление" с Джесси Айзенбергом.