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В сети появился трейлер фильма "Сопротивление" с Джесси Айзенбергом

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Кинолента выходит в прокат 27 марта 2020 года.

Во вторник, 11 февраля, в сети появился трейлер фильма "Сопротивление" с Джесси Айзенбергом. Видеоролик появился на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

В сюжете история еврейских бойскаутов, которые работали с французским Сопротивлением. Молодые люди спасли жизни десяти тысяч сирот во время Второй мировой войны.В главных ролях Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поэзи и Маттиас Швайгхёфер. Режиссером выступил Хонатан Якубович.

Кинолента выходит в прокат 27 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить" с Софи Тернер.

Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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