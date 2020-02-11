В сети появился тизер сериала "Выжить" с Софи Тернер

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Quibi.
Известно, что сериал снят по роману Алекс Морель. В сюжете история двух пассажиров самолета, которые выжили во время крушения. Они пытаются выжить в горах.
Главные роли в триллере достались Софи Тернер и Кори Хоукинс. Выход сериала анонсирован на апрель.
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Видео:Quibi/YouTube
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