В сети появился тизер сериала "Выжить" с Софи Тернер

В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Quibi.

Известно, что сериал снят по роману Алекс Морель. В сюжете история двух пассажиров самолета, которые выжили во время крушения. Они пытаются выжить в горах.

Главные роли в триллере достались Софи Тернер и Кори Хоукинс. Выход сериала анонсирован на апрель.

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Видео:Quibi/YouTube