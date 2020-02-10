В комментариях пользователи позитивно приняли новый музыкальный ролик.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Pussycat Dolls выпустили первый клип за 10 лет. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы.

Клип под названием React собрал более 5,7 млн просмотров. Пользователей удивила шикарная физическая форма певиц.

"Просто невероятно спустя столько лет и такие же красотки!", —пишут пользователи.

В состав группы вернутся Кармит Бачар, Джессики Сатта, Эшли Робертс, Николь Шерзингер, Кимберли Уайатт. Не будет в составе только Мелоди Торнтон.

Ранее мы сообщали о том, что Россия может отказаться от трансляции Евровидения из-за песни "I Am Gay".

Видео: Pussycat Dolls/YouTube