Организаторы Евровидения могут использовать название песни как зацепку для политических провокаций.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Россия может отказаться от трансляции Евровидения из-за песни "I Am Gay". Об этом заявил музыкальный эксперт Евгений Бабичев.

По словам музыкального эксперта, российские телеканалы могут отказаться от Евровидения, если начнется травля за "нетолерантность".

Бабичев предположил, что скандал может произойти, если Лиза Васильева с песней "I Am Gay" выйдет в финал. Предполагается, что организаторы Евровидения могут использовать название песни как зацепку для политических провокаций.

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".

Видео:Eurovision Song Contest