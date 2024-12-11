Вышел новый трейлер фильма "Микки 17"

Мировая премьера состоится 7 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Микки 17". Режиссером картины выступил Пон Джун Хо.

Сюжет расскажет о будущем, в котором созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых плане. Персонаж по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. Однако героя постоянно клонируют после каждой смерти. Все меняется, когда одна из последних процедур идет не по плану.

В главных ролях сыграли Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Тони Коллетт, Стивен Ян и другие. Мировая премьера состоится 7 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Первый на Олимпе".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures