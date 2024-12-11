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Вышел трейлер фильма "Первый на Олимпе"

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Премьера в России состоится 9 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Первый на Олимпе". Режиссером картины выступил Артем Михайлов.

Сюжет расскажет историю двукратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона Европы по академической гребле Юрия Тюкалова. В центре сюжета окажется подготовка спортсмена к Олимпиаде в Хельсинки, прошедшей в 1952 году.

В главных ролях сыграли Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко и другие. Премьера в России состоится 9 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фантастического фильма "Кракен".

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: первый на олимпе, трейлер, фильм, централ партнершип
Категории: Лента новостей, Новости России,

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