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Вышел новый трейлер "Смуты" с локациями древнего Нижнего Новгорода

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Премьера RPG состоится 26 февраля.

Студия Cyberia Nova представила новый трейлер игры "Смута", в которой показали локации древнего Нижнего Новгорода.

На опубликованных кадрах протагонист Юрий Милославский гуляет по городу. Рядом с ним проходят крестьяне и торговцы, а по одному из дворов слоняется курица.

Сюжет игры основана на произведении Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Премьера RPG состоится 26 февраля.

Ранее Nintendo представила трейлер игры про принцессу Пич из Mario Bros.

Видео: ВКонтакте / Смута

Теги: игра, смута, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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