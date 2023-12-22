Nintendo представила трейлер игры про принцессу Пич из Mario Bros

Релиз Princess Peach: Showtime состоится 22 марта.

Компания Nintendo представила трейлер игры про принцессу Пич из серии Mario Bros. Новинка выйдет под названием Princess Peach: Showtime.

Сюжет будет посвящен приключения подруги Марио, которая будет превращаться в разных персонажей. За концепцию игры взято театральное представление. Игроки смогут выбрать для Пич образы ниндзя, фехтовальщицы, детектива, кондитера.

Релиз Princess Peach: Showtime состоится 22 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер Last Epoch.

Видео: YouTube / Nintendo UK