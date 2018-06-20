В сети появился новый трейлер "Люди в черном: Интернэшнл"

Премьера картины запланирована 12 июня 2019 года.

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала в сети новый трейлер фантастического фильма "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом. Видеоролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

По сюжету фильма в тайной организации "Людей в Черном" появился шпион. Героям предстоит вычислить предателя и предотвратить очередное вторжение инопланетных захватчиков.

Фильм снял режиссер "Законопослушного гражданина" и "Голоса улиц" Ф. Гэри Грей. Главные роли исполняют Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон и другие. Премьера картины запланирована 12 июня 2019 года.

Напомним, что самый первый фильм "Люди в черном" Барри Зонненфельда вышел в 1997 году. Главные роли в нем исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонсон в роли агентов Джей и Кей.

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Видео: Sony Pictures