DC представила трейлер сериала "Болотная тварь"

Премьера сериала запланирована на 31 мая.

В сеть выложили первый трейлер сериала "Болотная тварь", снятого по одноименной серии комиксов DC Comics. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

В центре сюжета – исследовательница Эбби Аркейн. В начале погибает ее возлюбленный, она, пытаясь его воскресить создает секретный химикат из болотных испарений. Теперь ей нужно выяснить связь между его смертью и загадочными событиями в топях.

Премьера сериала запланирована на 31 мая. Шоураннерами и сценаристами проекта выступят Марк Верхайден("Сорвиголова") и Гари Дауберман ("Оно"). Джеймс Ван ("Астрал") займет кресло продюсера. "Волчонок"). Комикс "Болотная тварь" был выпущен в 1970-х годах. Первая серия комиксов длилась 24 выпуска.

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Видео: DC/ YouTube