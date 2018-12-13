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Rybka123

Вышел новый трейлер сериала "Болотная тварь"

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Премьера проекта запланирована на 31 мая.

В сеть появился второй  тиезр-трейлер предстоящего сериала "Болотная тварь", снятого по одноименной серии комиксов DC Comics. Премьера проекта запланирована на 31 мая.

В центре сюжета – исследовательница Эбби Аркейн. В начале погибает ее возлюбленный, она, пытаясь его воскресить, создает секретный химикат из болотных испарений. Теперь ей нужно выяснить связь между его смертью и загадочными событиями в топях.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступят Марк Верхайден("Сорвиголова") и Гари Дауберман ("Оно"). Джеймс Ван ("Астрал") займет кресло продюсера. "Волчонок"). Комикс "Болотная тварь" был выпущен в 1970-х годах. Первая серия комиксов длилась 24 выпуска.
Ранее канал НВО опубликовал трейлер фантастического сериала "Мир Дикого Запада - 3". В новом сезоне, действия сериала выйдут за пределы парка. Главным героем сезона станет герой актера Аарона Пола.

Видео: JoBlo TV Show Trailers

Теги: dc comics, болотная тварь, тизер, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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