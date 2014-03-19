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HBO Max представил трейлер третьего сезона "Титанов"

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Премьера состоится 12 августа.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер третьего сезона сериала "Титаны", основанного на истории команды супергероев из комиксов DC.

По сюжету герои, возглавляемые Диком Грейсоном, попадут в Готэм, чтобы встретиться с новым главным злодеем, которого называют Колпак. Чтобы одолеть его, они обращаются за помощью к Барбаре Гордон, дочери комиссара Джеймса Гордона.

Премьера третьего сезона "Титанов" состоится 12 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Проект "Анна Николаевна".

Видео: YouTube / DC

Теги: dc comics, hbo max, сериал, титаны, трейлер
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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артемьев иван
Сегодня 1:31

Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго-----  http://lingen.ru/y3tju
 

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