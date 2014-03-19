HBO Max представил трейлер третьего сезона "Титанов"

Премьера состоится 12 августа.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер третьего сезона сериала "Титаны", основанного на истории команды супергероев из комиксов DC.

По сюжету герои, возглавляемые Диком Грейсоном, попадут в Готэм, чтобы встретиться с новым главным злодеем, которого называют Колпак. Чтобы одолеть его, они обращаются за помощью к Барбаре Гордон, дочери комиссара Джеймса Гордона.

Премьера третьего сезона "Титанов" состоится 12 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Проект "Анна Николаевна".

Видео: YouTube / DC