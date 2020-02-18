Вышел трейлер второго сезона сериала "Проект "Анна Николаевна"

Главную роль сыграла Зоя Бербер.

КиноПоиск HD опубликовал трейлер второго сезона комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна". Премьера первой серии ожидается осенью текущего года.

Сюжет рассказывает о провинциальных полицейских, которые переезжают служить в Москву. К их команде присоединяется андроид-полицейский Анна Николаевна Королькевич. Она помогает людям распутывать самые сложные дела.

Главную роль в сериале сыграла Зоя Бербер. Также в проекте снялись Сергей Гармаш, Федор Лавров и Кузьма Сапрыкин. Режиссером второго сезона стал автор "Елок новых" Александр Карпиловский.

Ранее вышел трейлер нового мультфильма "Я краснею" студии Pixar.

Видео: YouTube / КиноПоиск HD