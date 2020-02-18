Вышел трейлер второго сезона сериала "Проект "Анна Николаевна"

КиноПоиск HD опубликовал трейлер второго сезона комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна". Премьера первой серии ожидается осенью текущего года.
Сюжет рассказывает о провинциальных полицейских, которые переезжают служить в Москву. К их команде присоединяется андроид-полицейский Анна Николаевна Королькевич. Она помогает людям распутывать самые сложные дела.
Главную роль в сериале сыграла Зоя Бербер. Также в проекте снялись Сергей Гармаш, Федор Лавров и Кузьма Сапрыкин. Режиссером второго сезона стал автор "Елок новых" Александр Карпиловский.
Ранее вышел трейлер нового мультфильма "Я краснею" студии Pixar.
Видео: YouTube / КиноПоиск HD
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