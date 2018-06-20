Вышел трейлер российской фантастики "Вратарь галактики"

Бюджет фильма составил $15 000 000.

В сети появился первый трейлер российского фантастического фильма "Вратарь Галактики", снятого Джаником Файзиевым. Премьера ролика состоялась на портале "Афиша Daily".

Действие картины происходит в 2071 году. По сюжету Земля была разрушена после ряда галактических войн. Главные герои вынуждены сражаться за судьбу планеты в футбольном матче против инопланетного зла.

Режиссер Джаник Файзиев известен широкой публике своей работой над фильмами "Турецкий Гамбит" и "Легенда о Коловрате". Главные роли в его новой картине сыгралиЕвгений Романцов, Евгений Миронов, Виктория Агалакова, Елена Яковлева, Михаил Ефремов и другие. Бюджет фильма составил $15 000 000. Премьера "Вратаря галактики" запланирована на 17 октября.

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Видео: Джаник Файзиев