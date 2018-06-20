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Вышел трейлер "Золотой перчатки" про немецкого серийного убийцу

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В российский прокат картина выйдет 30 мая.

 В сети появился трейлер триллера "Золотая Перчатка", снятого немецким режиссором Фатихом Акином. Премьера киноленты состоялась 9 февраля на Берлинском кинофестивале, а в российский прокат картина выйдет 30 мая.

Сюжет нового фильма обладателя "Золотого медведя" расскажет о реальном серийном убийце по имени Фриц Хонка. В 70-ых маньяк убил четырех женщин. В картине главный герой, который внешне очень похож на своего прототипа, знакомится с будущими жертвами в баре "Золотая Перчатка". Главные роли в картине исполнили Йонас Дасслер, Маргарете Тизель, Адам Боусдукс, Марк Хоземанн, Катя Штудт, Мартина Эйтнер и другие.

Согласно данным портала IMDB картина получила смешенные отзывы от критиков.
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Видео: YouTube 

Теги: золотая перчатка, фатах акин, фриц хонк
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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