Netflix показали путешествия во времени в своем новом сериале "Увидимся вчера"

Премьера запланирована на 17 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер сериала "Увидимся вчера". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

Сюжет сериала развернется вокруг лучших друзей-школьников, который увлекаются наукой. Ребята проводят каждую свободную минуту, работая над своим последним самодельным изобретением: рюкзаками, которые позволяют путешествовать во времени. После трагичной смерти брата одного из героев, они решают использовать свою технику чтобы все исправить.

Главные роли в сериале исполнили Иден Дункан-Смит, Астро,Марша Стефани Блейк, Мира Лукреция Тейлор,Уэви Джонез и другие. Премьера запланирована на 17 мая 2019 года.

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Видео: Netflix

