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Netflix показали путешествия во времени в своем новом сериале "Увидимся вчера"

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Премьера запланирована на 17 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер сериала "Увидимся вчера". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании. 

Сюжет сериала развернется вокруг лучших друзей-школьников, который  увлекаются наукой. Ребята проводят каждую свободную минуту, работая над своим последним самодельным изобретением: рюкзаками, которые позволяют путешествовать во времени. После трагичной смерти брата одного из героев, они решают использовать свою технику чтобы все исправить.

Главные роли в сериале исполнили Иден Дункан-Смит, Астро,Марша Стефани Блейк, Мира Лукреция Тейлор,Уэви Джонез и другие. Премьера запланирована на 17 мая 2019 года.
Ранее на Piter.TV: Netflix показала первый трейлер про детей-"насильников
Видео: Netflix
 

 

Теги: netflix, увидимся вчера
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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