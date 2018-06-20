Netflix показала первый трейлер про детей-"насильников"

Премьера запланирована на 31 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер сериала "Когда они нас увидят". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

Сюжет сериала развернется вокруг пятерых подростков, афроамериканцев и мексиканцев из Гарлема, которые были приговорены к тюремным срокам за жестокое изнасилование белой девушки, которого они не совершали.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо, Реджинальд Барнс, Марша Стефани Блейк, Кайли Банбери, Крис Чоки другие. Премьера запланирована на 31 мая 2019 года.

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Видео: Netflix