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Netflix показала первый трейлер про детей-"насильников"

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Премьера запланирована на 31 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер сериала "Когда они нас увидят". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании. 

Сюжет сериала развернется вокруг пятерых подростков, афроамериканцев и мексиканцев из Гарлема, которые были приговорены к тюремным срокам за жестокое изнасилование белой девушки, которого они не совершали.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо, Реджинальд Барнс, Марша Стефани Блейк, Кайли Банбери, Крис Чоки другие. Премьера запланирована на 31 мая 2019 года.
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Видео: Netflix

Теги: netflix, когда они нас увидят
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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