Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена в сольном фильме о Флэше. Соответствующую информацию режиссер Андрес Мускетти подтвердил изданию Vanity Fair.
Он играет важную роль в эмоциональном воздействии фильма. Взаимоотношения между Барри и Уэйном позволят добиться такого эмоционального уровня, которого мы раньше не видели
Андрес Мускетти.
Также в соответствующей киноленте появится Майкл Китон, который сыграл Брюса Уэйна в боевике Тима Бертона 1989-го года.
Премьера киноленты о Флэше запланирована на июнь 2022-го года.
Ранее мы сообщали о том, что онлайн-фестиваль DC FanDome проведут в два этапа.
Фото:кадр из фильма
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