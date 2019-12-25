Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше

Студия Warner Bros. запускает проект в производство в ближайшее время.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена в сольном фильме о Флэше. Соответствующую информацию режиссер Андрес Мускетти подтвердил изданию Vanity Fair.

Он играет важную роль в эмоциональном воздействии фильма. Взаимоотношения между Барри и Уэйном позволят добиться такого эмоционального уровня, которого мы раньше не видели Андрес Мускетти.

Также в соответствующей киноленте появится Майкл Китон, который сыграл Брюса Уэйна в боевике Тима Бертона 1989-го года.

Премьера киноленты о Флэше запланирована на июнь 2022-го года.

Ранее мы сообщали о том, что онлайн-фестиваль DC FanDome проведут в два этапа.

Фото:кадр из фильма