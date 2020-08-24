В первый день для фанатов комиксом DC раскроют подробности новых крупных проектов.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что онлайн-фестиваль DC FanDome проведут в два этапа. Об этом компания сообщила в своём официальном Twitter-аккаунте.

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Известно, что в первый день фанаты узнают подробности новых крупных проектов. Среди них такие киноленты, как "Чудо-женщина: 1984", "Отряд самоубийц 2", "Флэш" и "Бэтмен".

Второй день получил название Explore the Multiverse. Он будет посвящен детскому контенту вселенной DC.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот.

Видео:@DCComics/Twitter