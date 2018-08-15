Вышел новый трейлер "Что, если...?" от Marvel

Премьера запланирована на 22 декабря.

В социальных сетях вышел новый трейлер второго сезона мультсериала "Что, если…?" от студии Marvel Entertainment. В недавно опубликованном ролике авторы проектов представили отрывки из свежих эпизодов, включая некоторые моменты с новогодней тематикой. В этих выпусках зрители увидят Чёрную Пантеру, Тора, Человека-муравья, Доктора Стрэнджа, Халка, Зимнего солдата, Таноса, Соколиного глаза, Капитана Америку. Дополнительно будет презентован персонаж Кахори из индейского племени. Режиссером мультсериала остается Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон шоу транслировался на телеэкранах с августа по октябрь 2021 года.

Известно, что второй сезон мультсериала состоит из девяти эпизодов. Премьера первого эпизода нового сезона запланирована на 22 декабря. Далее серии проекта будут выходить ежедневно до 30 декабря. Телевизионное шоу будет доступно на стриминговом сервисе Disney+. Этот онлайн-ресурс недоступен на территории России.

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Фото и видео: YouTube Marvel Entertainment