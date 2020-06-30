Премьера хоррора назначена на 25 сентября.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в сети появился новый тизер хоррора "Кэндимен". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures.

В сюжете киноленты история о художнике, который переехал в Чикаго. Он узнает легенду о Кэндимене и из любопытства изучает происхождение легенды, которая влечет за собой кошмарные последствия. Главную роль в фильме исполняет Яхья Абдул-Матин II, который ранее появился в фильме "Аквамен".

Премьера фильма назначена на 25 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый трейлер сериала "Дивный новый мир".

Видео:Universal Pictures/YouTube