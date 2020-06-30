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Опубликован первый трейлер сериала "Дивный новый мир"

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Премьера киноленты ожидается 15 июля.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Дивный новый мир". Видео опубликовано на YouTube-канале стримингового сервиса Peacock.

В основу киноленты лёг одноименный антиутопический роман "О дивный новый мир" британского писателя Олдоса Хаксли. По сюжету люди живут практически в идеальном мире благодаря тому, что им запретили моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории. 

Премьера киноленты ожидается 15 июля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин.

Видео:Peacock/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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