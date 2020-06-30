Опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин

В ограниченном прокате в США лента появится 25 декабря, а 15 января выйдет в кинотеатрах по всему миру.

Во вторник, 30 июня, стало известyо о том, что в сети появился трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин. Ролик опубликован на YouTube-канале MGM.

В сюжете история суперзвезды Ареты Франклин. Зрители узнают о том, как она пела в церковном хоре отца, до ее признания. Стоит отметить, что сама Франклин участвовала в создании картины вплоть до своей смерти в августе 2018 года.

В главных ролях Дженнифер Хадсон, Форест Уитакер, Марлон Уэйанс и Марк Марон. Режиссером выступила Лисль Томми.

Кинолента выйдет в ограниченном прокате в США 25 декабря, а 15 января премьера фильма состоитcя по всему миру.

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Видео:YouTube/MGM.