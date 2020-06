Дата выхода пока не разглашается.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак". Об этом сообщает портала We Got This Covered.

По данным инсайдера, в приквеле зрителям расскажут о сопряжении сфер - магическом катаклизме, из-за которого сместились границы нескольких миров. Таким образом эльфам, вампирам, гоблинам и прочей нечисти пришлось уживаться вместе с людьми. Эти события происходили за 1500 лет до того, что было показано в первом сезоне.

Видео:Netflix