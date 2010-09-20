На одном из стриминговых сервисах по две серии будут выходить каждую неделю.

Вышел новый спортивный сериал про гонки на "КАМАЗах" под названием "Мастер", вдохновленный одноименной автомобильной командой, участвующей в международных гонках.

Первые две серии нового проекта уже доступны на сервисе Premier – по две серии будут выходить каждую неделю.

Выборг 12 февраля посетила российская команда "КАМАЗ-мастер", которая возвращалась на Родину после триумфального участия в ралли "Дакар 2021". В этом году россияне заняли весь пьедестал почета в самом статусном грузовом зачете гонки.

Видео: YouTube / PREMIER