Вышел новый спортивный сериал про гонки на "КАМАЗах" под названием "Мастер", вдохновленный одноименной автомобильной командой, участвующей в международных гонках.
Первые две серии нового проекта уже доступны на сервисе Premier – по две серии будут выходить каждую неделю.
Выборг 12 февраля посетила российская команда "КАМАЗ-мастер", которая возвращалась на Родину после триумфального участия в ралли "Дакар 2021". В этом году россияне заняли весь пьедестал почета в самом статусном грузовом зачете гонки.
Видео: YouTube / PREMIER
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