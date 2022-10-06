Вышел новый геймплейный трейлер Honkai: Star Rail

Релиз обновления состоится 31 июля.

Студия HoYoverse представила новый геймплейный трейлер Honkai: Star Rail. Видео посвятили Юньли, новой героине RPG-игры. Она появится как пятизвёздочный персонаж в версии 2.4, получившей название "Поединок под лазурным небосводом".

По словам разработчиков, Юньли является внучкой известного генерала Хуайяня и самой молодой мечницей своего клана. Игрокам предстоит помочь девушке бороться с проклятыми мечами, таинственным образом появившимися на их родине. Релиз обновления состоится 31 июля.

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Видео: YouTube / Honkai: Star Rail