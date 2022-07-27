Вышел новый геймплейный трейлер EA Sports FC 25

Разработчики представили новый игровой режим Rush.

Студия Electronic Arts представила новый геймплейный трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 25. Разработчики представили новый игровой режим Rush.

Игроки смогут соревноваться друг с другом в формате "6 на 6". Важной особенностью Rush является ввод мяча в игру, когда обе команды бегут к центру, чтобы забрать его первым. За грубые фолы судьи будут давать не красные, а синие карточки, которые "удаляют" футболистов на некоторое время. Напомним, релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Harry Potter: Quidditch Champions.

Видео: YouTube / EA SPORTS FC