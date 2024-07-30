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Вышел геймплейный трейлер Harry Potter: Quidditch Champions

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Релиз новинки состоится 3 сентября.

Warner Bros. Games и Unbroken Studios представили геймплейный трейлер Harry Potter: Quidditch Champions. Игра является частью вселенной "Гарри Поттера".

Симулятор посвящен соревнованию "квиддич", в котором команды пытаются забросить мяч в кольцо, летая на метлах. Игрокам будет доступна на выбор любая игровая позиция: охотник, ловец, вратарь или загонщик. Из доступных режимов ожидаются карьера, онлайн-кооператив с командами до трех друзей и соревновательный PvP.

Релиз Harry Potter: Quidditch Champions состоится 3 сентября. Игра будет доступна пользователям ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что вышел новый геймплейный трейлер World of Goo 2.

Видео: YouTube / Warner Bros. Games

Теги: harry potter quidditch champions, геймплей, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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