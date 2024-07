Вышел новый геймплейный трейлер World of Goo 2

Релиз игры состоится 2 августа на ПК и Nintendo Switch.

Студии 2DBoy и Tomorrow Corporation представили новый геймплейный трейлер World of Goo 2. Игра является продолжением популярной головоломки с живыми шариками, вышедшей 15 лет назад.

В новом ролике разработчики показали использование Гуу в разнообразных биомах и сложные игровые механизмы, включая огромных осьминогов. Также отмечается, что в создании саундтрека участвовали более 50 музыкантов. Сиквел представил игрокам 60 новых уровней, разделенных на пять глав. Выход World of Goo 2 состоится 2 августа на ПК и Nintendo Switch.

Ранее Blizzard показала новый трейлер World of Warcraft: The War Within.

Видео: YouTube / Kyle Gabler