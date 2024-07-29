  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
82
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел новый геймплейный трейлер World of Goo 2

0 0

Релиз игры состоится 2 августа на ПК и Nintendo Switch.

Студии 2DBoy и Tomorrow Corporation представили новый геймплейный трейлер World of Goo 2. Игра является продолжением популярной головоломки с живыми шариками, вышедшей 15 лет назад.

В новом ролике разработчики показали использование Гуу в разнообразных биомах и сложные игровые механизмы, включая огромных осьминогов. Также отмечается, что в создании саундтрека участвовали более 50 музыкантов. Сиквел представил игрокам 60 новых уровней, разделенных на пять глав. Выход World of Goo 2 состоится 2 августа на ПК и Nintendo Switch.

Ранее Blizzard показала новый трейлер World of Warcraft: The War Within.

Видео: YouTube / Kyle Gabler

Теги: 2dboy, tomorrow corporation, world of goo 2, геймплей, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии