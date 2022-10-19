Вышел геймплейный трейлер Need for Speed Unbound

Игра выйдет 2 декабря.

Вышел геймплейный трейлер компьютерной игры Need for Speed Unbound. Создатели продемонстрировали в ролике красочные заезды в различных режимах, погони от правоохранительных органов и маневрирование гоночными автомобилями. Известно, что в новой части разработчики подготовили для игроков порядка 150 ряда машин от именитых брендов. Исключением будут Toyota, Audi и Hyndai.

Стоит добавить, что новая NFS Unbound будет использовать все возможности движка Frostbite, поэтому проект сможет поддерживать разрешение 4K при 60 FPS. Авторы обещали клиентам полноценный кроссплей и однопользовательскую компанию, которую пользователи смогут пройти без наличия активного подключения к Сети. Выход Need for Speed Unbound запланирован на 2 декабря. Релиз игры состоится как на персональных компьютерах, так и консолях Xbox Series и PS5. В России проект недоступен, как и поддержка русского языка.

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Фото и видео: YouTube / Need for Speed