Вышел финальный трейлер фильма ужасов "Улыбка 2"

Мировая премьера состоится 18 октября.

Киностудия Paramount Pictures представила финальный трейлер хоррора "Улыбка 2". Режиссером и сценаристом проекта выступил Паркер Финн.

Сюжет рассказывает историю поп-артистки Скай Райли, которую настигает улыбчивый демон. Героиня испытывает нарастающий ужас во время мирового турне. Фильм является сиквелом первой части, вышедшей в 2022 году.

В главных ролях сыграли Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Розмари ДеУитт и другие. Мировая премьера состоится 18 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Птица" с Барри Кеоганом.

Видео: YouTube / Paramount Pictures